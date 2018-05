Corteo antifascista contro il sindaco di Genova, urla in Comune: "Fuori i fascisti dalla città"

(Agenzia Vista) Liguria, 08 maggio 2018 Si sono radunati davanti alla sede del comune di Genova in via Garibaldi per protestare contro il sindaco di Genova. Si tratta di oltre un centinaio di esponenti di Cgil e Fiom che non sono riusciti a entrare a causa dell’esaurimento dei posti sugli spalti in aula rossa e che hanno urlato slogan contro il sindaco. I motivi del presidio sono per protestare contro l'utilizzo della fascia tricolore da parte di un consigliere della giunta Bucci durante le commemorazioni dei caduti durante la battaglia di Salò. "Non vogliamo i fascisti a Genova" hanno detto i manifestanti fuori dal Comune_Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it