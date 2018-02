Corteo antifascista, migliaia in piazza a Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 03 febbraio 2018 Si sono presentati in tantissimi in piazza De Ferrari a Genova. Sono circa un migliaio i cittadini che nel pomeriggio manifesteranno per il corteo antifascista che sfilerà per le vie principali della città. La manifestazione è stata indetta contro le aggressioni che, qualche settimana fa, alcuni militanti di Casapound avrebbero compiuto contro degli attivisti che stavano attaccando manifesti in prossimità della loro sede. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev