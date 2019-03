Corteo clima Napoli, politici 'Colpevoli di Biocidio', i manifesti all'assessorato regionale Ambiente

(Agenzia Vista) Roma, 15 March 2019 Corteo clima Napoli, politici 'Colpevoli di Biocidio', i manifesti all'assesorato regionale Ambiente Durante il corteo per il clima, un gruppo di manifestanti si è staccato dalla folla per raggiungere l'assessorato all'Ambiente della Regione Campania, dove hanno affisso dei manifesti raffiguranti i principali esponenti politici nazionale e regionali. Accanto ad ogni volto la scritta 'Colpevoli di Biocidio'. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it