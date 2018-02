(Agenzia Vista) Bologna, 05 febbraio 2018 Corteo contro la visita di Erdogan a Roma, manifestanti si arrampicano su un contanier in piazza Protesta del collettivo Cua nella zona universitaria di Bologna, con alcuni attivisti che, dopo un breve corteo lungo via Zamboni, si sono arrampicati sulla torre-container del Winter Village, in Piazza Verdi, per una iniziativa di protesta contro il Governo italiano, per la sua posizione diplomatica legata all'accoglienza a Roma del presidente turco Tayyip Erdogan. Immagini: E'Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev