Corteo di 'Lotta Comunista' a Genova, cori da 'anni di piombo'

(Agenzia Vista) Liguria, 01 maggio 2018 Genova ha ospitato il 43esimo il Primo maggio Internazionalista, la Festa del Lavoro con il corteo di un migliaio di persone con il comizio finale di Lotta Comunista. Il corteo si è mosso per le vie del centro. "L'unità di tutti i proletari senza distinzione di razza, di nazionalità o di religione, non è una generica aspirazione ideale. E' un compito pratico contro tutte le influenze e tutte le ideologie, si tratti dell'europeismo imperialista, del terrorismo reazionario o dei miti nazionali di ritorno. L'internazionalismo comunista è la via e la soluzione?, si legge su un volantino di Lotta Comunista. _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev