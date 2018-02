(Agenzia Vista) Macerata, 07 febbraio 2018 Una città blindata. Ovunque in giro per Macerata camionette di poliziotti e agenti antisommossa. Strade presidiate in vista della manifestazione di Casapound. Galleria del commercio, piazza della Libertà, piazza Cesare Battisti. Le forze dell'ordine sono posizionate per evitare che accadano disagi o incidenti. Courtesy Andrea Vallini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev