Così derubava i turisti sul pullman a Fiumicino, arrestato borseggiatore palestinese

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2018 I servizi della Polizia di Frontiera di Fiumicino mirati a contrastare il borseggio in ambito aeroportuale, intensificati nel periodo delle festività in corso, hanno permesso di trarre in arresto un cittadino palestinese che, con specifici precedenti di polizia, si è reso responsabile del furto aggravato di un bagaglio ai danni di una passeggera coreana. La donna, da poco atterrata nello scalo, mentre era a bordo di un pullman in partenza per la Capitale, è stata avvicinata da un cittadino palestinese, mimetizzatosi tra i numerosi passeggeri, ma già notato dal personale anti-borseggio. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it