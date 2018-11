(Agenzia Vista) Napoli, 16 novembre 2018 Costa: "Nessuna emergenza rifiuti in Campania" "C'è da fare subito una precisazione, in Campania non c'è nessuna emergenza rifiuti". Queste le parole del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervistato a margine del convegno su sicurezza e legalità promosso da Eurispes. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it