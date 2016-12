Cream Brother e gli altri: celebri gatti dei negozi di Hong Kong

Hong Kong, (askanews) - I negozi di Hong Kong sono pieni di gatti. Mascotte o veri proprietari dei locali, chissà, comunque ammiratissimi dai passanti.E anche dai fotografi. Per esempio da Marcel Heijen, un olandese che ai gatti di Hong Kong ha dedicato una intera mostra fotografica. Scatti che diventano anche un'operazione nostalgia in una città in continuo, frenetico cambiamento."La cosa unica di queste foto è che catturano lo sfondo: non è solo una mostra sui gatti ma sul loro contesto, i negozi, questi locali tradizionali e senza tempo; queste foto avrebbero potuto essere uguali negli anni 60".Come dice Heijen, i gatti di Hong Kong sono molto zen, abituati alla folla, ai trasportatori e al rumore, a dormire sui banconi e a interagire con i clienti.Ma fra tanti felini c'è una vera star. Cream Brother è il gatto più celebre di Hong Kong; maschio, razza British Shorthair. Cream Brother ha anche una pagina Facebook con duecentomila follower.Da quando il suo negozio di elettrodomestici ha chiuso, vive in casa ma ha ancora i suoi fedeli visitatori.Come dice il suo proprietario Ko Chee-shing, "ha la personalità di una star: Si siede e aspetta i fotografi. Venivano a trovarlo centinaia di persone ogni giorno in negozio: lui si alzava, si metteva in posa, o si faceva fotografare mentre dormiva. Non aveva paura. Guarda in camera e sa quando lo stanno riprendendo".E' anche generoso: protagonista di numerosi libri e di alcuni spot in tv, ha una fondazione, "Cream Bro", che aiuta i gatti meno fortunati di lui.