Creò gemelle con dna modificato, 3 anni allo scienziato cinese

Roma, 30 dic. (askanews) -afp 6.23E' stato condannato a tre anni di carcere il ricercatore cinese He Jiankui, per aver illegalmente condotto ricerche genetiche su embrioni umani.Lo scorso anno lo scienziato aveva scioccato il mondo annunciando la nascita di due gemelle il cui dna sarebbe stato modificato per ottenere l'immunizzazione dall'Hiv.Il tribunale di Shenzhen lo ha inoltre multato per 3 milioni di yuan, pari a circa 400mila dollari. I suoi esperimenti furono duramente condannati dalla comunità scientifica mondiale e lo stesso governo cinese bloccò il lavoro del suo team poco dopo l'annuncio della nascita delle gemelle, promettendo una "severa punizione" e condannando il suo esperimento come "cattiva scienza".