(Agenzia Vista) Napoli, 05 dicembre 2017 Crimea, Perelygin (Ambasciatore Ucraina) negati diritti civili chiediamo aiuto all'Europa L'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yevhen Perelygin partecipando al convegno "Crimea - la perla ucraina. Storia e modernità" ha fatto un appello all'Europa affinchè intervenga per la difesa dei diritti civili in Crimea. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev