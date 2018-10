Kerch, (askanews) - E' il ponte più lungo d'Europa, divide il Mar Nero dal Mar Azov e collega Kerch, in Crimea, al distretto russo di Krasnodar. E' il ponte di Kerch, che askanews ha percorso nei suoi 19 chilometri di lunghezza. Oltre 27 mesi di lavori per un investimento di 3,7 miliardi di euro. E in tre mesi, già 2 milioni di auto hanno percorso il ponte.