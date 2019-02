(Agenzia Vista) Veneto, 16 febbraio 2019 Criminalità, 7 arresti ladri seriali che compivano furti nelle abitazioni in Veneto I Carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 7 persone per numerosi furti in abitazione nelle province di Padova, Venezia, Vicenza, Rovigo e Lucca. Colpite perlopiù villette prive di cani e sistemi di difesa passiva. /Fonte Twitter Arma dei Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it