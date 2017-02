Crisi in Romania, presidente suggerisce al governo di dimettersi

Roma, (askanews) - Il presidente romeno Klaus Iohannis ha lasciato intendere che le dimissioni dell'attuale governo socialdemocratico siano la "soluzione alla crisi" provocata dal tentativo di depenalizzare l'abuso d'ufficio. Il decreto salva-corrotti è stato abrogato dal governo di Sorin Grindeanu dopo un'ondata di proteste in tutta la Romania. I manifestanti adesso chiedono all'esecutivo di dimettersi perché ha perso credibilità."Non è la prosperità del popolo romeno ad essere stata la vostra priorità. La vostra prima preoccupazione è stata quella di occuparvi dei dossier degli uomini politici perseguiti dalla giustizia", ha esordito il presidente Iohannis, rivolgendosi ai parlamentari romeni."L'abrogazione del decreto e le eventuali dimissioni del ministro della Giustizia non sono sufficienti", ha aggiunto."Chi deve trovare la soluzione? Naturalmente coloro che hanno creato il problema: il partito socialdemocratico", ha insistito il capo di Stato, suggerendo implicitamente le dimissioni del governo e la nomina di un nuovo esecutivo sempre affidato al Psd che ha vinto nettamente le elezioni di dicembre, nonostante la bassa affluenza al voto (39%)."Avete vinto, restate al governo e legiferate. Non mi importa come", ha concluso.I deputati della maggioranza hanno abbandonato l'aula durante il discorso.