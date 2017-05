Crisi nel Front National, Marion Maréchal Le Pen si ritira

Roma, (askanews) - All'indomani della sconfitta di Marine Le Pen alle presidenziali francesi, la crisi del Front National arriva dentro la famiglia stessa della leader dell'estrema destra: Marion Maréchal Le Pen, la giovane e avvenente nipote di Marine e grande promessa per il futuro della "dinastia" lepenista, ha annunciato a sorpresa di volersi ritirare dalla vita politica.La motivazione ufficiale è la famiglia: madre di una bambina di due anni e mezzo nonché divorziata, Marion ha spiegato in una lettera pubblicata sul giornale Le Dauphiné Libéré di voler "consacrare più tempo" alla bambina. Marine Le Pen, su Twitter, si è detta "profondamente rammaricata" dalla scelta della nipote, aggiungendo però di "capirla, come madre". A prenderla davvero male è stato il nonno di Marion, l'anziano capostipite Jean-Marie: facendo ricorso alle metafore marziali a lui da sempre care, ha parlato di "diserzione".Ma in Francia sono in molti ad essere convinti che in realtà il passo indietro della deputata di 27 anni nasconda anche ragioni politiche. Marion non ha fatto mistero nei mesi scorsi di attriti con la leader-zia. Ora il Front National, lacerato dalla sconfitta, si presenta alle legislative di giugno in grande difficoltà, mentre alcune correnti chiedono addirittura un cambio del nome del partito.Nel Partito Socialista si è così evocato un "calcolo diabolico" nella decisione di Marion, che si ritirerebbe nel momento di maggior difficoltà per poi tornare in futuro, forse da salvatrice del partito e perpetuatrice della dinastia di famiglia. In fondo una pausa dalla vita politica motivata dall'amore per la famiglia sarebbe coerente con i valori sostenuti da Marion, esponente dell'ala più cattolica e conservatrice del Front National. E d'altronde lei stessa lo ha ammesso nella sua lettera di dimissioni: "Non rinuncio definitivamente alla lotta politica", ha scritto.