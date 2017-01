Crisi siriana, ipotesi di pace: ad Astana primi negoziati diretti

Astana, Kazakistan (askanews) - Primi spiragli di luce per una soluzione concreta della crisi siriana. Si aprono oggi ad Astana, capitale del Kazakistan, i negoziati diretti tra i ribelli siriani e il regime di Damasco. Per la prima volta, a sei anni dall'inizio della guerra civile in Siria, una delegazione dei gruppi dell'opposizione armata tratterà con gli inviati del presidente Bashar Al Assad, sostenuti da Russia e Iran, per discutere il consolidamento della fragile tregua già in corso.Tutte le parti in conflitto hanno accolto favorevolmente il vertice, anche se sussistono notevoli divergenze su quali ne debbano essere gli obbiettivi. Il regime di Damasco chiede che i ribelli depongano subito le armi in cambio di un'amnistia mentre l'opposizione intende circoscrivere il proprio impegno a rendere più solido il cessate il fuoco già in vigore nel paese.Mosca da parte sua è rimasta a metà strada, una sorta di convitato di pietra il cui l'obiettivo è il consolidamento della tregua ma anche e soprattutto l'avvio di un processo politico che metta fine al conflitto e crei le basi per un nuovo round negoziale a Ginevra, magari già dal mese prossimo.