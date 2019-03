(Agenzia Vista) Napoli, 14 marzo 2019 Crisi , Visco Occorrono misure strutturali e politiche caute per superare le difficolta "Occorrono misure strutturali e politiche caute per superare le difficoltà". Queste le parole del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine della presentazione del suo libro "Anni difficili" presso il Centro congressi dell'Università Federico II. AM News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev