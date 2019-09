Crolla scuola in Kenya durante le lezioni, 7 bambini sono morti

Nairobi, 23 set. (askanews) - Una scuola è crollata, durante le ore di lezione, nella capitale del Kenya, Nairobi. Almeno sette bambini sono rimasti uccisi e oltre 10 sono ancora intrappolati.I genitori sono accorsi muti e disperati sulla scena del disastro a The Precious Talent Top School a Nairobi. La scuola si trova in una zona povera, dove molti vivono in case improvvisate.L'edificio è crollato poco dopo le sette quando gli alunni sono entrati in classe. I soccorritori hanno fatto sapere che 57 studenti sono stati portati in ospedale.Il quadro è drammatico e profondamente triste: libri e banchi sparpagliati tra i detriti della struttura semipermanente, di cemento, ferro e legname. Evidentemente poco sicura e non adatta ad accogliere gli oltre 800 studenti iscritti alla scuola.