Crollo nelle scale, evacuato intero palazzo a Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 23 dicembre 2018 I vigili del fuoco sono intervenuti in via Bertolotti, a Genova Cornigliano, per il crollo del soffitto della tomba delle scale. Queste risultano inagibili e il funzionario dei vigili del fuoco ha evacuato le 4 famiglie che risiedono nel palazzo. Circa 30 persone. I pompieri hanno aiutato gli abitanti a portare via i generi di prima necessità oltre aver rimosso il pericolante / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it