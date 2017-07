Crollo palazzina Torre Annunziata, alta tensione dopo l'estrazione dei corpi, interviene la polizia

(Agenzia Vista) Torre Annunziata (Na), 07 luglio 2017 Sono in corso le operazioni di recupero di otto persone rimaste sotto le macerie di una palazzina, ancora sconosciute le cause del disastro. Le forze del''ordine e i Vigili del Fuoco, assieme alla protezione civile sono al lavoro per cercare di recuperare le persone rimaste intrappolate. Il crollo e' avvenuto intorno alle 6,30 del mattino e circa mezz'ora dopo sono arrivati i primi soccorsi. La polizia, prima a giungere sul luogo, ha subito iniziato a scavare con le mani. I primi due corpi estratti sono dell'architetto Cuccurullo e della moglie. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev