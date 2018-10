Crollo ponte, gli sfollati dopo l'incontro con Toninelli: "Basta bugie, cambiare il decreto"

(Agenzia Vista) Genova, 08 ottobre 2018 "Al ministro abbiamo detto: non raccontateci musse, ovvero non raccontateci bugie. La città non ha necessità bi bugie. Vogliamo impegni seri,concreti, fattibili. C'è l'impegno del ministro a modificare il decreto, oltre che ad incontrarci ed aggiornarci". Lo ha detto Franco Ravera,referente degli sfollati del ponte Morandi,al termine di un incontro con il ministro dei Trasporti, Toninelli, nella Capitaneria di porto di Genova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev