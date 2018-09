Crollo Ponte Morandi, Toti: "Veti reciproci non trasformino decreto in decretino"

(Agenzia Vista) Liguria, 26 settembre 2018 "Non vorrei vedere regredire e regredire il contenuto del decreto a causa di veti reciproci, necessita' di cassa o sottovalutazione del problema che rischiano di trasformare il decreto in decretino". Lo dice il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza del crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, commentando i ritardi per l'approvazione del "decreto Genova". Per il governatore, se, "usciti da palazzo Chigi la settimana scorsa con buona soddisfazione dopo qualche momento di tensione precedente, vedessimo cancellare una serie importante di normative e di investimenti a sostegno della nostra citta', della nostra regione e dell'economia italiana che il porto di Genova rappresenta, ci troveremmo di fronte a un decreto gambero / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it