(Agenzia Vista) Genova, 12 ottobre 2018 Crollo ponte, Ravera (Comitato sfollati): "Ci danno metà del valore delle case, non è equo" "Rispetto alle stime iniziali hanno inserine nel decreto un emendamento per l'indennizzo pari alla metà del valore, questo non ci sembra equo". Queste le parole di Franco Ravera, rappresentante del Comitato Sfollati, intervistato in occasione della visita della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Genova. Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it