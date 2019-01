Cultura, Bonisoli: ''Tra qualche settimana al via riforma Mibac''

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2019 Bonisoli Non si puo negare che in organizzazione ministero ci siano delle criticita Il ministro dei Beni e delle Attivita' culturali, Alberto Bonisoli, in conferenza stampa nella sede romana della stampa estera: "Abbiamo costituito un piccolo gruppo di persone per valutare come stafunzionando il ministero, prendendo in esame il ruolo delle Soprintendenze e quante ce ne sono. Prenderemo delle decisioni che espliciteremo tra qualche settimana, perche' credo che una riforma efficace vada discussa con chi dovra' viverla all'interno della riorganizzazione. È questa la ragione per cui, a parte i segretari regionali, ho gia' incontrato tutti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev