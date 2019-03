(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2019 Cultura, Bonisoli dà il via alla Settimana dei musei: "Ingressi gratuiti fino al 10 marzo" Il Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, inaugura l'apertura della settimana dei musei visitando Palazzo Altemps. Da oggi per 6 giorni consecutivi, dal 5 al 10 marzo, tutti i musei e i siti statali saranno aperti a tutti, gratuitamente. Questa è una delle grandi novità introdotte dalla nuova campagna del Mibac: #iovadoalmuseo. Con #iovadoalmuseo le giornate ad accesso gratuito sono aumentate, passando da 12 a 20 all’anno. Un’altra grande novità è il biglietto ridotto per i giovani dai 18 ai 25 anni che, nei giorni di apertura a pagamento, possono entrare con 2 euro. Inoltre, per migliorare l'offerta e aumentare la fruibilità dei luoghi della cultura del Mibac, 8 giornate gratuite sono autonomamente gestite dai direttori dei singoli siti o musei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev