(Agenzia Vista) Napoli, 01 febbraio 2018 Cultura, Cantalamessa (NcS) no agli immigrati a Pompei e Reggia Caserta, caveau nostre tradizioni "No agli immigrati a Pompei e Reggia Caserta, caveau nostre tradizioni". Sono le parole di Gianluca Cantalamessa, coordinatore regionale della Lega Noi con Salvini, a margine della presentazione a Palazzo Alabardieri di Napoli del Dipartimento Regionale della Cultura della Lega in Campania. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev