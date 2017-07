(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2017 Cultura, Nyssen (Min Cultura Francia): vertice ministri cultura Ue a festival libro Francoforte - Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha incontrato alla sede del Mibact il suo omologo francese Francoise Nyssen, per la sua prima visita in Italia. I due hanno discusso del Bonus Cultura, misura che la minsitra francese vorrebbe replicare nel suo Paese, e di cinema, immaginando una possibile collaborazione in futuro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev