Cyber-attacco, gli Usa: virus non è stato sviluppato dalla Nsa

Washington, Dc (askanews) - WannaCry, il virus informatico che ha contagiato decine di migliaia di computer in centinaia di paesi del mondo in quello che è considerato il più grave attacco hacker della storia, sembra avere molti padri. Ma nessuno accertato.Per Europol, l'Agenzia dell'Unione europea che aiuta i paesi membri a combattere la criminalità internazionale e il terrorismo, è ancora troppo presto per accertare chi siano i responsabili dell'attacco dopo che alcuni ricercatori hanno ipotizzato un coinvolgimento della Corea del Nord.Dal canto suo, Tom Bossert, consigliere alla Sicurezza interna di Donald Trump ha smentito l'ipotesi che la National security agency, l'organismo governativo statunitense che si occupa di sicurezza nazionale, possa essere all'origine dell'attacco pirata sul web. "Non si tratta di uno strumento sviluppato dalla Nsa per ottenere dati riscattabili" ha dichiarato in una conferenza stampa a Washington. "Si tratta di uno strumento sviluppato da alcuni malviventi, forse criminali legati a paesi esteri che si sono messi d'accordo per inviare phishing mail occultate in documenti e in grado di causare infezioni, illeggibilità e impossibilità di accedere ai documenti".WannaCry è ancora un virus di padre ignoto. Speriamo solo che non faccia piangere più.