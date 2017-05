D'Alema: l'intesa Renzi-destra è sul governo, non sulle regole

Genova (askanews) - "Si stanno facendo le prove generali di un accordo di governo con la destra. Questo è il punto, non l'intesa sulle regole. Lo dico perché qualche pennivendolo di regime equivoca volontariamente". Lo ha affermato Massimo D'Alema questa sera a Genova a margine di un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra, Gianni Crivello."Noi - ha sottolineato D'Alema - siamo sempre stati contrari alle larghe intese che poi sono più di una prospettiva, sono già unlavoro in corso"."Noi - ha concluso l'ex premier - non polemizziamo sulle regolecome aveva equivocato un organo di regime, noi polemizziamo sulfatto che si cerca l'accordo con Berlusconi sulla sostanza, sulle scelte concrete di governo, a cominciare dal fatto che grazie al voto di Berlusconi e della Lega si sono reintrodotti i voucher nell'ordinamento italiano prendendo in giro i lavoratori".