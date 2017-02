Da Miami a Washington, la protesta perenne degli Usa contro Trump

Washington (askanews) - La Corte Suprema ha fatto da sfondo all'ennesima protesta contro Trump. Centinaia di persone sono scese in piazza pochi minuti dopo la nomina a giudice della Corte del conservatore Neil Gorsuch per palesare il loro dissenso."Quello che so del giudice nominato è che è molto conservatore, così una delle ragioni per cui sono qui è che sono un uomo gay arrivato dal Mississipi, e ho paura per i diritti della comunità lgbt" dice questo ragazzo, esprimendo la paura di molti americani che in questi giorni sono scesi in piazza per protestare contro la svolta conservatrice di Trump e contro la nuova idea di America che il presidente sta forgiando con i suoi ordini esecutivi, dall'intenzione di costruire un muro lungo il confine sul Messico, che prolunghi la recinzione già esistente, al divieto di ingresso ai cittadini di 7 paesi musulmani e per i rifugiati.Qui siamo a Miami dove ancora si protesta contro le restrizioni sull'immigrazione dopo l'ordine dato al sindaco alle forze locali di far rispettare le indicazioni della Casa Bianca. "Questo tipo di politiche, come quelle di Trump non hanno posto nella nostra America - dice uno dei manifestanti - Per questo vedete la gente nelle strade, negli aeroporti, e davanti alla Corte Suprema". La resistenza contro Trump sembra essere solo all'inizio.