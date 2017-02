Da Naomi ad Adriana Lima, bellezze al gala amFAR di New York

New York (askanews) - Naomi Campbell in arancione firmato Versace, Adriana Lima con un Zuhair Murad nero dalla scollatura profonda. Una prata di bellezze, tra modelle e attrici, hanno sfilato sul red carpet della tradizionale cena di gala a New York per la raccolta fondi a favore dell amfAR, l organizzazione non governativa internazionale impegnata nella ricerca per la cura contro l AIDS.Tra queste, Iman in rosso Zac Posen, Scarlett Johansson in un tailleur di taglio maschile Versace realizzato apposta per lei. Versace anche per Heidi Klum. Alla 19esima edizione del gala dell amfAR è stata premiata Donatella Versace.