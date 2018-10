Da Obama a De Niro, 9 i pacchi bomba sospetti inviati negli Usa

New York, 25 ott. (askanews) - Nove pacchi sospetti sono stati inviati nel giro di quattro giorni a figure di spicco dei Democratici negli Stati Uniti, tra cui l'ex presidente Barack Obama, l'ex candidata alla presidenza Hillary Clinton, il governatore di New York Andrew Cuomo e il filantropo George Soros. Un primo pacco è stato recapitato negli uffici newyorkesi dell'emittente Cnn, che unito ai falsi allarmi ha generato una sorta di psicosi nel paese.Il pacco numero otto è stato inviato a Tribeca, zona di Manhattan, a New York, al ristorante di proprietà dell'attore Robert De Niro, il Tribeca Grill. Secondo le fonti della Nbc, il pacco conteneva un ordigno simile a quelli già inviati agli altri esponenti democratici.Il pacco sospetto numero nove indirizzato all'ex vicepresidente Usa Joe Biden è stato trovato in un ufficio postale del Delaware.A meno di 2 settimane dalle elezioni di Midterm del 6 novembre, durante un comizio nel Wisconsin Donald Trump ha condannato l'invio dei pacchi: "C'è un modo di regolare i nostri disaccordi. Si chiama pacificamente urna. Questo è quello che vogliamo. È ciò che vogliamo tutti".