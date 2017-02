Dakota Access: protesta alla Casa bianca degli indiani d'America

Washington (askanews) - Clamorosa protesta a Washington, davanti alla Casa bianca, di gruppi di indiani americani contro la decisione del presidente Donald Trump di dare il via libera al completamento del Dakota Access Pipeline, l'oleodotto di 1.200 miglia progettato per ridurre i costi di trasporto e dare ai produttori statunitensi un vantaggio per competere con il greggio proveniente dal Canada.Il progetto era stato duramente contestato dalle tribù indiane del North Dakota che si oppongono alla violazione dei loro territori sacri e ancestrali e per tutelare l'ambiente, in particolare le faglie idriche messe a rischio dai lavori di costruzione. Dopo mesi di proteste, l'amministrazione Obama aveva deciso di bloccare il progetto."I miei figli fanno parte della tribù di Standing Rock ed è per loro che sono qui a combattere", spiega Linda Black Elk. "Mi batto per il loro futuro, per il loro accesso all'acqua potabile. Ma non si tratta slo di questo. Molti pensano che la lotta contro il Dakota Access Pipeline sia solo a causa dell'acqua, ma non è così. Si tratta anche di proteggere i siti sacri, la sovranità tribale, i diritti sanciti nei trattati, i nostri prodotti e cibi sacri".Il presidente Trump ha ribaltato la decisione di Obama e ha incaricato il genio militare, l'Army Corps of Engineers, di affrontare il problema. Gli esperti dell'esercito, con proverbiale tempestività ed efficacia, hanno ora completato lo studio e stanno per dare, per quanto di loro competenza, il via libera per il completamento dell'ultimo tratto dell'oleodotto.