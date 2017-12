(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2017 Dal Biotestamento alla mancata riforma costituzionale, il meglio della legislatura in 250 secondi Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere ponendo ufficialmente fine alla diciassettesima legislatura. In cinque anni si sono avvicendati tre capi del Governo, da Enrico Letta, passando per Matteo Renzi fino a Paolo Gentiloni. Approvate leggi come Biotestamento e Unioni Civili, mentre altre come Ius Soli e vitalizi sono rimaste ferme. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev