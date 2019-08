Roma, 21 ago. (askanews) - "Siamo disponibili come Pd a un governo della partita Iva, che due mesi e tolga le castagne dal fuoco perché ci sarà una finanziaria molto difficile. O si va ad un governo vero di legislatura o altrimenti non c'è spazio". Lo ha detto il diregente del Partito Democratico, Cesare Damiano, a margine della direzione del Pd a Roma."Renzi? Deciderà lui, l'imoportante è che il partito abbia una direzione e che il segretario sia in grado di esercitare la linea del partito".