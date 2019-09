Damiano: Renzi non mi mancherà, la sua è una scissione cinica

Roma, 23 set. (askanews) - Secco Cesare Damiano su Matteo Renzi dopo la scissione di Italia Viva: non ha peli sulla lingua entrando alla Direzione del partito che tira le fila della situazione."No a me non mancherà. Anche perché non è una separazione consensuale come qualcuno ha detto. E' una scissione a freddo, cinica. Renzi ha fatto il pieno di ministri e sottosegretari senza dire nulla. Ha ragione Conte"."Quando c'è una scissione si è avversari, ci si contende un elettorato. Ma questo non vuol dire non potersi alleare. Siamo alleati e troveremo anche con Renzi le convergenze necessarie" aggiunge Damiano."Coloro che sono rimasti nel Partito Democratico" afferma poi Damiano alla domanda se tema i 'renziani' rimasti "penso lo abbiano fatto con sincerità, per scelta politica".