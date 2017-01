Davos, Forest Whitaker ai leader mondiali: unitevi per la pace

Roma, (askanews) - Oltre a politici, economisti e imprenditori di tutto il mondo riuniti alla 47esima edizione del Forum economico di Davos, in Svizzera, tra gli ospiti c'è stato anche l'attore americano Forest Whitaker, che è stato premiato con il Crystal Award, insieme alla cantante Shakira e alla violinista tedesca Anne-Sophie Mutter, per l'impegno umanitario.L'attore premio Oscar per "L'ultimo re di Scozia" è testimonial per la pace nel mondo attraverso l'iniziativa "Whitaker Peace and Development" ed è stato nominato ambasciatore di Buona Volontà dell'Unesco. Salendo sul palco di Davos ha rivolto un appello ai leader mondiali a unire le loro forze per un obiettivo comune."Dobbiamo metterci tutti insieme, unire le nostre conoscenze, energie, i nostri cuori, le nostre anime, i nostri beni, le nostre forze. Dobbiamo unirci agli eroi ordinari che ci sono nel mondo per un unico obiettivo, che è quello di creare la luce, la pace in ogni angolo del Pianeta. Io credo sia possibile, io so che è possibile, io credo nel potere di tutti voi" ha detto Whitaker. "C'è il progresso quando persone ordinarie si mettono insieme per cambiare il mondo - ha detto ancora - grazie per essere qui questa settimana, grazie per avermi dato questo grande onore e grazie per quello che farete, come guardare dentro di voi e relazionarvi agli altri per contribuire a rendere il mondo un luogo migliore in cui dobbiamo essere orgogliosi di vivere".