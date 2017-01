Davos, Xi difende globalizzazione: non è causa problemi del mondo

Davos, (askanews) - Non si incolpi la globalizzazione per i problemi del mondo: a dirlo, intervenendo al forum economico di Davos, è Xi Jinping, primo presidente cinese a intervenire all'annuale meeting sulle alpi svizzere."Non c'è alcun motivo di incolpare la globalizzazione per i problemi del mondo. Non ne è semplicemente la causa, farlo non risolverà niente", ha detto Xi, sottolineando che dalla globalizzazione non dipendono né la crisi dei rifugiati, né la disoccupazione o la crisi finanziaria del 2008; l'aumento degli scambi, anzi, potrebbe essere una soluzione per i problemi economici del pianeta.La Cina cerca una ruolo più forte nel commercio mondiale in vista del ritorno del protezionismo negli Usa e in Europa. La ricetta di Xi è quella di riequilibrare la globalizzazione e renderla più inclusiva, perché nessuno uscirà vincitore da una guerra commerciale, ha detto davanti a 3.000 delegati economici e politici riuniti nella località sciistica.