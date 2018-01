(Agenzia Vista) Melito (NA), 29 gennaio 2018 De Luca a riapertura lavori stazione Melito (NA) linea 6 ''entro 2022 completeremo tutta la linea'' Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha partecipato alla riapertura del cantiere per la stazione della metropolitana linea 6 a Melito. Il cntiere era fermo da 4 anni e mezzo, gia' in stato avanzanto, e in 24 mesi la stazione potrebbe essere confermata, cosi' come si evince dalle parole di uno dei dirigenti dell'EAV, Fiorenzo Borrello. All'inaugurazione ha partecipato anche Michela Rostan, deputata e candidata con Liberi e Uguali proprio in questa circoscrizione. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev