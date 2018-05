(Agenzia Vista) Napoli, 08 maggio 2018 De Magistris governo provvisorio dei sindaci per aiutare i partiti a trovare sintesi Fa tappa a Napoli SocialCom in Tour per discutere di "Evoluzione della rete tra social media e privacy". Con il Fondatore di SocialCom Italia, Luca ferlaino, il sindaco Luigi de Magistris e l'eurodeputata Pina Picierno."Un Governo provvisorio dei sindaci per aiutare i partiti a trovare sintesi, oggi sono proprio i primi cittadini che garantiscono coesione sociale e siamo pronti a fare la nostra parte". Queste le parole del sindaco de Magistrisai giornalisti che chiedevano del superamneto dello stallo per la formazione del nuovo governo. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it