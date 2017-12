(Agenzia Vista) Napoli, 09 dicembre 2017 De Vincenti a Napoli epr la prima del teatro San Carlo ''un lustro per l'Italia'', lo speciale Il ministro per il Mezzoggiorno, Claudio De Vincenti, ha partecipato alla prima della stagione 2017/2018 del teatro San Carlo. Oltre a lui tanti i rappresentanti istituzionali e i vip presenti, come il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Napoli, Luigi de Magisitrs. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev