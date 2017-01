De Vincenti: forti incentivi per l'industria grazie a Patto per la Campania

(Agenzia VISTA) Napoli, 14 gennaio 2017 Il ministro della Coesione Territoriale e del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, ha incontrato il sindaco Luigi de Magistris e il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per discutere dei patti per il sud, nello specifico il Patto per la Campania e il Patto per Napoli. Il ministro ha dichiarato che nei prossimi giorni verrà convocato un tavolo per Bagnoli, a cui parteciperà anche il commissario Nastasi, e il metodo sarà sulla falsa riga del Patto per Napoli. AltrimondiNews