(Agenzia Vista) Napoli, 13 gennaio 2018 De Vincenti, rinascita Bagnoli fondamentale per occupazione e sviluppo a Napoli Il Ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti partecipa all'iniziativa 'Riqualifichiamo Pianura' promossa dalla Rete civica per Napoli. De Vincenti ha ribadito ai giornalisti quanto sia importante la rinascita di Bagnoli per l'occupazione e lo sviluppo del capoluogo partenopeo. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev