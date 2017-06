Decine di arresti a Caracas, introvabile pilota dell'elicottero

Caracas (askanews) - In Venezuela la polizia ha arrestato decine di persone durante una marcia contro il presidente maduro a Caracas. Fra loro un gruppo di giovani caricato poi su un camion dentro cui è stato fatto esplodere un lacrimogeno."Hanno preso 20, 30 persone - racconta questo testimone -li hanno messi su un camion senza targa. Dove li hanno portati wuesti studenti, dove si trovano? Sono scomparsi e hannor ubato tutte le loro cose, le carte di credito. Una persona stava soffocando per i gas lacrimogeni"Col passare dei giorni le manifestazione contro il presidente non accennano a diminuire, mentre aumenta la repressione del governo. Ancora tutta da chiarire la vicenda delle presunte bombe lanciate da un elicottero della polizia sulla corte costituzionale. Il pilota che si è auto accusato del gesto è introvabile.