(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2019 Decretone interviene Taverna scintille col Pd Casellati richiama la senatrice M5s La senatrice M5s Paola Taverna durante la dichiarazione di voto in Aula al Senato per il Decretone. "Si limiti a fare una dichiarazione di voto tranquilla", ha esorta la presidente del Senato Elisabetta Casellati rivolgendosi alla senatrice pentastellata che risopnde: "E' quello che sto facendo, se l'atteggiamento disordinato del Pd me lo permettesse" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev