(Agenzia Vista) Napoli, 03 ottobre 2017 Def, Alfano: credo ci siano i numeri, dati positivi siano accompagnati da stabilita' Il ministro degli Esterni, Angelino Alfano, e il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo quartier generale di Ala (Advanced Logistic for Aerospace), alla Mostra d'Oltremare. Alfano ha commentato i dati economici e il Def che domani andra' in discussione alla Camera, oltre alla vicenda del referendum in Catalogna. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev