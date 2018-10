Def, Saccone (FI) Regala al Governo il 'Gioco della fortuna' "I numeri li state prendendo da li"

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2018 “Avete insultato i giornalisti, avete attaccato i funzionari pubblici solo perché fedeli alla Costituzione, avete deriso professori di economia, avete perfino isolato il ragionier generale dello Stato. Allora a noi cittadini non si resta altro che affidarci alla fortuna perché la serietà su questi conti non c’è. Abbiamo pensato di regalarvi un gioco, il gioco della fortuna.” Lo ha detto Antonio Saccone, senatore di Forza Italia durante il suo intervento in Aula nella discussione della nota di aggiornamento al Def. _Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it