Delegazione del senato Usa con McCain in visita in Afghanistan

Kabul (askanews) - Una delegazione bi-partisan del Senato americano si è recata in visita alle truppe statunitensi ancora impegnate in Afghanistan, tra loro c'era anche John McCain. Il senatore repubblicano da Kabul ha avvertito il Pakistan che Washington conta sul suo sostegno per eliminare la guerriglia e in particolare la rete Haqqani, responsabile di numerosi attentati sul territorio afgano.I rapporti tra gli Stati Uniti e il Pakistan sono stati in passato molto tesi, con alcuni a Washington che credono che Islamabad non abbia fatto abbastanza per utilizzare la sua influenza e persuadere i talebani afgani a rinunciare allaviolenza.