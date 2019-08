Delegazione PD: dialogo con M5S costruttivo, un buon inizio

Roma, 23 ago. (askanews) - L'incontro tra la delegazione del Pd e quella del M5s si è svolto in un "clima positivo e costruttivo, ci fa ben sperare. Non vediamo di fronte a noi ostacoli insormontabili". Lo ha detto il capogruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci, al termine dell'incontro con il M5s per verificare se è possibile un'intesa per dare vita ad un nuovo governo."Al M5s abbiamo chiesto chiarezza sul fatto che questa sia unica l'interlocuzione per affrontare ulteriori punti. Bisogna sciogliere ogni forma di ambiguità perchè si possa proseguire con l'interlocuzione. Non ci sono impercorribilità sulla strada delle riforme istituzionali". Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, dopo l'incontro con il M5s per verificare la possibilità di un'intesa per un nuovo governo."Abbiamo anche registrato, e questo è un fatto positivo, un'ampia convergenza sull'agenda sociale ed ambientale" ha aggiunto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera. "E' un buon inizio e il lavoro sulla legge di bilancio può partire già nelle prossime ore".