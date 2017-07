(Agenzia Vista) Napoli, 31 luglio 2017 Delitto passionale Napoli, Finelli (Arcigay): usato lessico morboso da una societa' eterosessista - Claudio Finelli, responsabile cultura dell'Arcigay di Napoli, ha commentato l'omicidio di Vincenzo Ruggiero, ucciso da Ciro Guarante, reo confesso. Un omicidio che, secondo Finelli, potrebbe non essere sfondo passionale e non esclude eventuali complici. Un evento che ha scosso la comunita' LGBT partenopea e non solo. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev